Цены на нефть подскочили на более чем 2% из-за ударов по Саудовской Аравии и Ормузу
Цены на нефть в понедельник, 14 сентября, вновь пошли вверх. Причиной тому стали новые удары йеменских хуситов по Саудовской Аравии и атаки Ирана на суда в Ормузском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,90 доллара (на 2,77%), а значит до 107,51 доллара за баррель.
В то же время фьючерсы марки WTI подорожали на 2,27 доллара (на 2,27%), до 102,32 доллара за баррель.
"Первоначально цены выросли более чем на 3% на момент открытия рынка", - говорится в публикации.
Что предшествовало
Отметим, что очередной скачок цен произошел на фоне того, как в воскресенье госСМИ Саудовской Аравии опубликовали видео повреждений домов и мечети, предположительно, в результате нападения хуситов на южную провинцию Джазан. Также хуситы заявили, что нанесли удар по саудовской военной базе в соседней провинции.
Помимо этого, британское агентство морской безопасности UKMTO рассказало в воскресенье что в Ормузском проливе было поражено снарядом судно, что вызвало пожар и вынудило экипаж эвакуироваться.
Что еще важно знать
Напомним, что в пятницу, 11 сентября, цены на нефть впервые с середины мая превысили отметку в 100 долларов за баррель. В частности, марка Brent стоила больше 108 долларов. Это все произошло на фоне того, что хуситы вязи контроль над портом Моха.