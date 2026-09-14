Цены на нефть подскочили на более чем 2% из-за ударов по Саудовской Аравии и Ормузу

Цены на нефть в понедельник, 14 сентября, вновь пошли вверх. Причиной тому стали новые удары йеменских хуситов по Саудовской Аравии и атаки Ирана на суда в Ормузском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,90 доллара (на 2,77%), а значит до 107,51 доллара за баррель.

В то же время фьючерсы марки WTI подорожали на 2,27 доллара (на 2,27%), до 102,32 доллара за баррель.

"Первоначально цены выросли более чем на 3% на момент открытия рынка", - говорится в публикации.

Что предшествовало

Отметим, что очередной скачок цен произошел на фоне того, как в воскресенье госСМИ Саудовской Аравии опубликовали видео повреждений домов и мечети, предположительно, в результате нападения хуситов на южную провинцию Джазан. Также хуситы заявили, что нанесли удар по саудовской военной базе в соседней провинции.

Помимо этого, британское агентство морской безопасности UKMTO рассказало в воскресенье что в Ормузском проливе было поражено снарядом судно, что вызвало пожар и вынудило экипаж эвакуироваться.