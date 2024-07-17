В "Дії" запустили бронирование от мобилизации

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, которые являются военнообязанными, предусмотрели возможность бронирования от мобилизации.

До этого бронирование было доступно только в офлайн-формате. Необходимо было подавать соответствующие документы, поэтому процедура занимала много времени.

Теперь же, как подчеркивали в Минцифры, забронировать своих сотрудников через "Дію" можно в течение часа.

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