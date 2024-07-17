У "Дії" запустили бронювання від мобілізації

Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки України у Facebook.
Як працює бронювання у "Дії":
У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.
Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.
До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.
Тепер, як наголошували в Мінцифри, забронювати своїх співробітників через "Дію" можна протягом години.
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