У "Дії" запустили бронювання від мобілізації

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.

До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.

Тепер, як наголошували в Мінцифри, забронювати своїх співробітників через "Дію" можна протягом години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.