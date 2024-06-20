Минцифры о бронировании от мобилизации в "Дії": будет происходить в течение часа

Процесс бронирования от мобилизации при помощи "Дії" будет занимать около одного часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерии Ткач в эфире телемарафона.

"Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет", - рассказала Ткач.

По ее словам, информацию о бронировании работник сможет увидеть в приложении "Резерв+" в военно-учетном документе. Также будет возможность распечатать бумажный документ.

Забронировать смогут сотрудников предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны. Получить "бронь" можно, если: