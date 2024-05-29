В "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи

Украинцы могут поучаствовать в бета-тесте брака по видеосвязи в "Дії". Услугу вскоре запустят для всех граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Поучаствовать в бета-тесте можно при нескольких условиях:
Запись на бета-тест - по ссылке.
Как рассказал министр, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до.
Свидетельство о регистрации брака появится в "Дії", а физический документ пара сможет заказать доставкой "Укрпочты".
Стоит заметить, что украинцы уже могут подать заявление о регистрации брака через "Дію".
Более детально о том, как это сделать, - в материале РБК-Украина.
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