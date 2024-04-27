Как подать заявление на регистрацию брака через "Дія": пошаговая инструкция
Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн на портале "Дія". Это займет не больше 10 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
При этом можно сразу указать место, время и формат проведения церемонии.
Как пользоваться услугой?
- зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке;
- перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке". Далее необходимо сделать следующее:
- нажмите "Подать заявление";
- выберите время и место регистрации, тип церемонии, свадебные обряды и другие дополнительные услуги.
Личные данные
Для мужчины и женщины необходимо заполнить личные данные:
- место рождения;
- место жительства;
- отношение к военной службе;
- документ, удостоверяющий личность;
- семейное положение (в браке не состоял/-ла, брак прекращен, вдова/вдовец).
Оплата услуги
Стоимость - от 0,85 грн до 1649,85 грн (в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака).
Подпись заявления
Последнее - необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Подпись. После этого заявление отправится к вашему партнеру на подписание. Уведомление об этом поступит в раздел "Обратите внимание" в кабинете гражданина второго супруга на портале "Дія" и на электронную почту, указанную среди данных партнера.
В течение одного рабочего дня отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан, указанный в заявлении, обработает его и пришлет результат рассмотрения на электронную почту заявителю. А статус заявления всегда можно посмотреть в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги".
"Далее вы должны явиться в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан в назначенный день для регистрации брака", - отмечают специалисты.
Услуги "Дія" в Украине
24 апреля Верховная рада поддержала в первом чтении растаможку автомобилей через приложение "Дія". "За" проголосовали 269 нардепов. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, после принятия во втором чтении, "Дія" поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.
Добавим, что растаможка - одна из услуг, анонсированных в "Дія" в последнее время. В этот список вошли онлайн-брак, кабинет пациента и другие.
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