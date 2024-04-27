Как подать заявление на регистрацию брака через "Дія": пошаговая инструкция

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака онлайн на портале "Дія". Это займет не больше 10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

При этом можно сразу указать место, время и формат проведения церемонии.

Как пользоваться услугой?

зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке;

перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке". Далее необходимо сделать следующее:

нажмите "Подать заявление"; выберите время и место регистрации, тип церемонии, свадебные обряды и другие дополнительные услуги.

Личные данные

Для мужчины и женщины необходимо заполнить личные данные:

место рождения;

место жительства;

отношение к военной службе;

документ, удостоверяющий личность;

семейное положение (в браке не состоял/-ла, брак прекращен, вдова/вдовец).

Оплата услуги

Стоимость - от 0,85 грн до 1649,85 грн (в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака).

Подпись заявления

Последнее - необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Подпись. После этого заявление отправится к вашему партнеру на подписание. Уведомление об этом поступит в раздел "Обратите внимание" в кабинете гражданина второго супруга на портале "Дія" и на электронную почту, указанную среди данных партнера.

В течение одного рабочего дня отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан, указанный в заявлении, обработает его и пришлет результат рассмотрения на электронную почту заявителю. А статус заявления всегда можно посмотреть в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги".

"Далее вы должны явиться в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния граждан в назначенный день для регистрации брака", - отмечают специалисты.