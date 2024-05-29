У "Дії" запустили бета-тест шлюбу по відеозв'язку

Українці можуть взяти участь у бета-тесті шлюбу по відеозв'язку у "Дії". Послугу незабаром запустять для всіх громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Взяти участь у бета-тесті можна за кількох умов:
Запис на бета-тест - за посиланням.
Як розповів міністр, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше ніж за п'ять днів до.
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з'явиться у "Дії", а фізичний документ пара зможе замовити доставкою "Укрпошти".
Варто зауважити, що українці вже можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію".
Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна.
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