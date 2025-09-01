В "Дії" запустили аналог ChatGPT: что он умеет и как воспользоваться

На портале "Дія" появился ассистент на основе искусственного интеллекта. По сути, это аналог ChatGPT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.
В ведомстве рассказали, что Дія.АІ - это персональный помощник в сфере госуслуг, который "знает все" о сервисах в "Дії" и о проектах Минцифры.
По состоянию на сейчас уже можно получить справку о доходах. До конца года перечень услуг расширят. Также планируется интегрировать ИИ в "Дію".
Как воспользоваться ассистентом:
Сейчас Дія.АІ работает в режиме бета-теста. Модель будут "тренировать" на базе отзывов пользователей. Тестировать Дія.АІ можно по ссылке.
Напомним, в конце августа на портале "Дія" добавили для студентов возможность зарегистрировать место жительства в общежитии.
Также в "Дії" недавно запустили бета-тест Базовой социальной помощи.