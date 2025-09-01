В "Дії" запустили аналог ChatGPT: что он умеет и как воспользоваться

В ведомстве рассказали, что Дія.АІ - это персональный помощник в сфере госуслуг, который "знает все" о сервисах в "Дії" и о проектах Минцифры.



Ассистент может:

найти нужный сервис;

проверить данные о собственности или бизнесе;

помочь получить услугу прямо в чате.

По состоянию на сейчас уже можно получить справку о доходах. До конца года перечень услуг расширят. Также планируется интегрировать ИИ в "Дію".

Как воспользоваться ассистентом:

на портале "Дія" нажмите на Дія.АІ;

авторизоваться на портале;

написать свой запрос в чат - например, "Хочу открыть ФЛП";

дальше AI-агент пошагово распишет, что делать.

Сейчас Дія.АІ работает в режиме бета-теста. Модель будут "тренировать" на базе отзывов пользователей. Тестировать Дія.АІ можно по ссылке.