В "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи

Украинцы могут поучаствовать в бета-тесте брака по видеосвязи в "Дії". Услугу вскоре запустят для всех граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

Поучаствовать в бета-тесте можно при нескольких условиях:

совершеннолетие;

наличие идентификационного кода;

наличие ID-карты или биометрического заграничного паспорта в "Дії";

вы не женаты или официально разведены.

Запись на бета-тест - по ссылке.

Как рассказал министр, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до.

Свидетельство о регистрации брака появится в "Дії", а физический документ пара сможет заказать доставкой "Укрпочты".