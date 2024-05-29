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В "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи

Украина, Среда 29 мая 2024 18:22
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В "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи Фото: в "Дії" запустили бета-тест брака по видеосвязи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут поучаствовать в бета-тесте брака по видеосвязи в "Дії". Услугу вскоре запустят для всех граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Поучаствовать в бета-тесте можно при нескольких условиях:

  • совершеннолетие;
  • наличие идентификационного кода;
  • наличие ID-карты или биометрического заграничного паспорта в "Дії";
  • вы не женаты или официально разведены.

Запись на бета-тест - по ссылке.

Как рассказал министр, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до.

Свидетельство о регистрации брака появится в "Дії", а физический документ пара сможет заказать доставкой "Укрпочты".

Заявление о регистрации брака

Стоит заметить, что украинцы уже могут подать заявление о регистрации брака через "Дію".

Более детально о том, как это сделать, - в материале РБК-Украина.

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