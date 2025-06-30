В "Дії" появилась замена техпаспорта онлайн: как это работает

Украинцы теперь могут поменять техпаспорт в приложении "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії", - отметил Федоров.
По его словам, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
По словам министра, услуга доступна, если:
Напомним, ранее стало известно, что в "Дію" добавят возможность получить выписку о несудимости с апостилем.
В приложении уже запустили бета-тестирование такой услуги.
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