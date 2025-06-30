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У "Дії" з'явилася заміна техпаспорта онлайн: як це працює

Ілюстративне фото: у "Дію" додали заміну техпаспорта (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці тепер можуть поміняти техпаспорт у застосунку "Дія". Для цього необхідно виконати кілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії", - зазначив Федоров.

 

За його словами, для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

  • зайти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта" в "Дії";
  • підписати заяву;
  • вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур'єр "Укрпошти".

За словами міністра, послуга доступна, якщо:

  • вам 18 або більше років;
  • у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);
  • маєте біометричний документ у "Дії": паспорт або посвідку на проживання;
  • ви власник авто і маєте свідоцтво про реєстрацію.

Нова послуга в "Дії"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в "Дію" додадуть можливість отримати виписку про несудимість з апостилем.

У застосунку вже запустили бета-тестування такої послуги.

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Михайло ФедоровДія