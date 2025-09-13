В "Дії" временно не будет работать часть услуг: сроки и причина
С вечера субботы часть государственных услуг в приложении "Дія" станет временно недоступной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Сообщается, что с 20:00 13 сентября и до 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в "Дії" временно не будут работать.
В это время будет продолжаться обновление реестров Минюста, необходимое для их безопасной и корректной работы.
Если есть необходимость воспользоваться услугами и сервисами, связанными с реестрами (ЕГР, ГРАГС, ГРВП), стоит сделать это заблаговременно или после завершения обновления.
Почему услуги исчезают из "Дії" во время технических работ
"Дія" - это агрегатор услуг, который показывает данные из государственных реестров. Когда реестры обновляются, некоторые услуги становятся на паузу вместе с ними.
Перечень услуг, которые временно не работают:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,
- Действие.QR,
- еВідновлення,
- Бронирование работников,
- Повторные свидетельства и выписки из ДРАЦС,
- Перерегистрация авто,
- Актовые записи о смене имени,
- Актовые записи о рождении,
- Актовые записи о браке,
- Актовые записи о разводе, Актовые записи о разводе,
- Свидетельства о рождении,
- Выписка о месте проживания ребенка,
- Заявление о субсидии,
- еМалятко,
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
- Выписка из ЕГР,
- Регистрация ООО на основании модельного устава,
- Изменение места жительства,
- Заявления в международный Реестр убытков,
- Гранты естьРабота,
- Строительные услуги,
- еПредприниматель,
- еДомовольство,
- еДекларация,
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Другие услуги и сервисы, по данным "Дії" будут работать без изменений.
Обновления в "Дії"
Заметим, что украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія".
Документ пригодится при:
- поступлении в иностранные вузы,
- оформлении виз,
- видов на жительство,
- при трудоустройстве за рубежом.
Кроме этого мы писали, что международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.