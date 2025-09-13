У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: терміни та причина

З вечора суботи частина державних послуг у застосунку "Дія" стане тимчасово недоступною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дію ".

Повідомляється, що з 20:00 13 вересня й до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в "Дії" тимчасово не працюватимуть.

У цей час триватиме оновлення реєстрів Мін’юсту, необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.

Якщо є необхідність скористатися послугами та сервісами, пов’язаними з реєстрами (ЄДР, ДРАЦС, ДРРП), варто зробити це завчасно або після завершення оновлення.

Чому послуги зникають з "Дії" під час технічних робіт

"Дія" - це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.

Перелік послуг, що тимчасово не працюють:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,

Дія.QR,

єВідновлення,

Бронювання працівників,

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,

Перереєстрація авто,

Актові записи про зміну імені,

Актові записи про народження,

Актові записи про шлюб,

Актові записи про розлучення,

Свідоцтва про народження,

Витяг про місце проживання дитини,

Заява про субсидію,

єМалятко,

Державна реєстрація прав на нерухоме майно,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Витяг з ЄДР,

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,

Зміна місця проживання,

Заяви до міжнародного Реєстру збитків,

Гранти єРобота,

Будівельні послуги,

еПідприємець,

єОселя,

єДекларація,

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші послуги та сервіси, за даними "Дії" працюватимуть без змін.