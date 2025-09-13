У "Дії" тимчасово не працюватиме частина послуг: терміни та причина
З вечора суботи частина державних послуг у застосунку "Дія" стане тимчасово недоступною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Повідомляється, що з 20:00 13 вересня й до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в "Дії" тимчасово не працюватимуть.
У цей час триватиме оновлення реєстрів Мін’юсту, необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.
Якщо є необхідність скористатися послугами та сервісами, пов’язаними з реєстрами (ЄДР, ДРАЦС, ДРРП), варто зробити це завчасно або після завершення оновлення.
Чому послуги зникають з "Дії" під час технічних робіт
"Дія" - це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.
Перелік послуг, що тимчасово не працюють:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
- Дія.QR,
- єВідновлення,
- Бронювання працівників,
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
- Перереєстрація авто,
- Актові записи про зміну імені,
- Актові записи про народження,
- Актові записи про шлюб,
- Актові записи про розлучення,
- Свідоцтва про народження,
- Витяг про місце проживання дитини,
- Заява про субсидію,
- єМалятко,
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- Витяг з ЄДР,
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
- Зміна місця проживання,
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
- Гранти єРобота,
- Будівельні послуги,
- еПідприємець,
- єОселя,
- єДекларація,
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші послуги та сервіси, за даними "Дії" працюватимуть без змін.
Оновлення в "Дії"
Зауважимо, що українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".
Документ стане у пригоді при:
- вступі до іноземних вишів,
- оформленні віз,
- посвідок на проживання,
- під час працевлаштування за кордоном.
Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.