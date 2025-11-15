В "Дії" произошел масштабный сбой: что делать и при чем тут "Зимняя поддержка"

В Украине официально заработала программа "Зимняя поддержка", и подать заявку на помощь уже можно в приложении "Дія". Однако в приложении наблюдаются проблемы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе "Дії".
Как сообщили в сервисе, сейчас миллионы пользователей одновременно проходят регистрацию, что вызывает повышенную нагрузку на системы.
Поэтому у части людей могут возникать ошибки при входе или подаче заявления. В Минцифре просят не волноваться и попробовать повторить попытку позже.
В ведомстве заверили, что услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все желающие гарантированно смогут подать заявление.
Напомним, сегодня в Украине стартовал прием заявок для получения "Зимней поддержки". РБК-Украина рассказывает, где и как можно оформить помощь.
Президент Владимир Зеленский ранее поручил правительству разработать обновленную комплексную программу "Зимней поддержки" для населения - по аналогии с той, что действовала в 2024 году.
Полученные средства можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства, а также на почтовые услуги, книги, благотворительность и взносы на поддержку Сил обороны.
Главная цель программы - предоставить максимально широкому кругу граждан помощь в преддверии зимнего периода, помочь с оплатой "коммуналки" и покрытием базовых потребностей.
Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.
Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, будут иметь возможность получить повышенную выплату - 6500 гривен.