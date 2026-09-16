Действия России толкают ЗАЭС к блэкауту: ГУР раскрыло катастрофическое состояние станции

По данным украинской разведки, ни один из шести энергоблоков ЗАЭС сейчас не производит электроэнергию. Все они находятся в состоянии "холодной остановки". При этом безопасность объекта обеспечивает минимальное количество персонала - дежурная смена численностью всего около 1 150 работников.

В то же время на станции фиксируют критическое снижение уровня воды в пруду-охладителе. Если в июле он составлял 12,86 метра, то в начале августа упал до 12,63 метра, а в конце месяца - до 12,55 метра и продолжает снижаться. Для нормальной работы объекта необходим уровень не менее 15 метров.

Угроза блекаута и проблемы со связью

В течение августа ЗАЭС трижды оставалась без внешнего электропитания - 1, 4 и 8 августа. Причиной аварийных обесточиваний стали проблемы с линией электропередачи "Ферросплавная-1". Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксировано уже 23-25 таких случаев.

При потере питания на станции включались резервные дизель-генераторы. Однако это создает дополнительную нагрузку на дефицитное топливо в регионе.

"В случае длительного полного блэкаута потребность станции в дизельном топливе составит около 150 тонн в сутки", - подчеркнули в ГУР.

Кроме того, 13-14 августа оккупанты отключили на станции интернет. Это усложнило коммуникацию, отслеживание важных показателей и проведение международного мониторинга.

Гуманитарный кризис в Энергодаре и давление на МАГАТЭ

Сложная ситуация сохраняется и в самом Энергодаре. В городе фиксируют системные перебои со связью, светом и водой, а также острый дефицит продуктов и горючего. Российские военные сознательно создают информационную изоляцию и чинят беззаконие в отношении гражданских.

Параллельно Кремль пытается интегрировать ЗАЭС в собственное "правовое поле" и привлекает инспекторов "Ростехнадзора". Также Москва использует своих представителей в МАГАТЭ для легитимизации оккупации.

В частности, россияне организовали визит гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию 4 сентября, накануне Генеральной конференции в Вене.

Как отмечают в разведке, заместитель гендиректора МАГАТЭ от РФ Михаил Чудаков добился того, чтобы в информационной системе PRIS оккупированный Крым отражался как часть России, а названия украинских АЭС были русифицированы. В то же время, сама Запорожская АЭС продолжает служить военной базой и укрытием для оккупационного гарнизона.