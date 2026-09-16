Действия России толкают ЗАЭС к блэкауту: ГУР раскрыло катастрофическое состояние станции

Временно оккупированная Запорожская АЭС остается в сложной ситуации с безопасностью. На станции падает уровень воды в пруду-охладителе, а регулярные обесточивания грозят длительным блекаутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, ни один из шести энергоблоков ЗАЭС сейчас не производит электроэнергию. Все они находятся в состоянии "холодной остановки". При этом безопасность объекта обеспечивает минимальное количество персонала - дежурная смена численностью всего около 1 150 работников.
В то же время на станции фиксируют критическое снижение уровня воды в пруду-охладителе. Если в июле он составлял 12,86 метра, то в начале августа упал до 12,63 метра, а в конце месяца - до 12,55 метра и продолжает снижаться. Для нормальной работы объекта необходим уровень не менее 15 метров.
В течение августа ЗАЭС трижды оставалась без внешнего электропитания - 1, 4 и 8 августа. Причиной аварийных обесточиваний стали проблемы с линией электропередачи "Ферросплавная-1". Всего с начала полномасштабного вторжения зафиксировано уже 23-25 таких случаев.
При потере питания на станции включались резервные дизель-генераторы. Однако это создает дополнительную нагрузку на дефицитное топливо в регионе.
"В случае длительного полного блэкаута потребность станции в дизельном топливе составит около 150 тонн в сутки", - подчеркнули в ГУР.
Кроме того, 13-14 августа оккупанты отключили на станции интернет. Это усложнило коммуникацию, отслеживание важных показателей и проведение международного мониторинга.
Сложная ситуация сохраняется и в самом Энергодаре. В городе фиксируют системные перебои со связью, светом и водой, а также острый дефицит продуктов и горючего. Российские военные сознательно создают информационную изоляцию и чинят беззаконие в отношении гражданских.
Параллельно Кремль пытается интегрировать ЗАЭС в собственное "правовое поле" и привлекает инспекторов "Ростехнадзора". Также Москва использует своих представителей в МАГАТЭ для легитимизации оккупации.
В частности, россияне организовали визит гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию 4 сентября, накануне Генеральной конференции в Вене.
Как отмечают в разведке, заместитель гендиректора МАГАТЭ от РФ Михаил Чудаков добился того, чтобы в информационной системе PRIS оккупированный Крым отражался как часть России, а названия украинских АЭС были русифицированы. В то же время, сама Запорожская АЭС продолжает служить военной базой и укрытием для оккупационного гарнизона.
Напомним, длительная эксплуатация резервных систем на Запорожской АЭС повышает риск отказа оборудования. Такой сценарий считается одним из наиболее опасных для ядерной безопасности.
Отметим, что после оккупации ЗАЭС российские оккупанты используют территорию станции в военных целях. В частности, на территории объекта размещают вооружение и военное оборудование, а также запускают ударные беспилотники.