Дії Росії штовхають ЗАЕС до блекауту: ГУР розкрило катастрофічний стан станції

За даними української розвідки, жоден із шести енергоблоків ЗАЕС зараз не виробляє електроенергію. Усі вони перебувають у стані "холодного зупину". При цьому безпеку об'єкта забезпечує мінімальна кількість персоналу - чергова зміна чисельністю лише близько 1 150 працівників.

Водночас на станції фіксують критичне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Якщо у липні він становив 12,86 метра, то на початку серпня впав до 12,63 метра, а наприкінці місяця - до 12,55 метра і продовжує знижуватися. Для нормальної роботи об'єкта необхідний рівень щонайменше 15 метрів.

Загроза блекауту та проблеми зі зв'язком

Протягом серпня ЗАЕС тричі залишалася без зовнішнього електроживлення - 1, 4 та 8 серпня. Причиною аварійних знеструмлень стали проблеми з лінією електропередачі "Феросплавна-1". Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже 23-25 таких випадків.

Під час втрати живлення на станції вмикалися резервні дизель-генератори. Проте це створює додаткове навантаження на дефіцитне пальне в регіоні.

"У разі тривалого повного блекауту потреба станції у дизельному пальному становитиме близько 150 тонн щодоби", - наголосили в ГУР.

Крім того, 13-14 серпня окупанти відключили на станції інтернет. Це ускладнило комунікацію, відстеження важливих показників та проведення міжнародного моніторингу.

Гуманітарна криза в Енергодарі і тиск на МАГАТЕ

Складна ситуація зберігається й у самому Енергодарі. У місті фіксують системні перебої зі зв’язком, світлом та водою, а також гострий дефіцит продуктів і пального. Російські військові свідомо створюють інформаційну ізоляцію та чинять свавілля щодо цивільних.

Паралельно Кремль намагається інтегрувати ЗАЕС у власне "правове поле" та залучає інспекторів "Ростехнадзору". Також Москва використовує своїх представників у МАГАТЕ для легітимізації окупації.

Зокрема, росіяни організували візит гендиректора агентства Рафаеля Ґроссі на станцію 4 вересня, напередодні Генеральної конференції у Відні.

Як зазначають у розвідці, заступник гендиректора МАГАТЕ від РФ Михайло Чудаков домігся того, щоб в інформаційній системі PRIS окупований Крим відображався як частина Росії, а назви українських АЕС були русифіковані. Водночас сама Запорізька АЕС продовжує слугувати військовою базою та укриттям для окупаційного гарнізону.