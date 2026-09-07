ЗАЭС находится в критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности, - "Энерготом"

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сохраняется критическая ситуация с ядерной безопасностью. Длительная работа резервных дизель-генераторов повышает риск отказа оборудования, необходимого для безопасного функционирования станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

По данным компании, фактическое состояние ЗАЭС свидетельствует о системном нарушении базовых принципов ядерной безопасности.

Как известно, 5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения, которое отсутствует с 20 августа.

В "Энергоатоме" отмечают - это уже 27-й случай полного обесточивания станции с начала полномасштабного вторжения России. После утраты внешнего питания ЗАЭС была вынуждена перейти на дизель-генераторы.

Еще в компании отметили, что аварийные генераторы уже более двух недель используются в качестве основного источника электроэнергии для станции. При этом они работают в непроектных режимах.

Чем опасна длительная работа дизель-генераторов

По оценке "Энергоатома", длительное использование резервных систем увеличивает риск отказа оборудования по общей причине. Такой сценарий относится к наиболее опасным угрозам ядерной безопасности.

"Постоянные циклические пуски и переключения под погрузкой существенно повышают вероятность отказа пусковой автоматики", - заявили в компании.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки". В то же время, длительное обесточивание создает риск потери контроля над ключевыми системами безопасности станции.

Речь идет, в частности, о системах, обеспечивающих контроль бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и других важных технологических параметров.

В компании также напомнили, что каждый новый блекаут на оккупированной ЗАЭС дополнительно ухудшает техническое состояние оборудования, в частности, дизель-генераторных установок, которые сейчас обеспечивают резервное питание станции.