ЗАЭС находится в критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности, - "Энерготом"
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сохраняется критическая ситуация с ядерной безопасностью. Длительная работа резервных дизель-генераторов повышает риск отказа оборудования, необходимого для безопасного функционирования станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
По данным компании, фактическое состояние ЗАЭС свидетельствует о системном нарушении базовых принципов ядерной безопасности.
Как известно, 5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения, которое отсутствует с 20 августа.
В "Энергоатоме" отмечают - это уже 27-й случай полного обесточивания станции с начала полномасштабного вторжения России. После утраты внешнего питания ЗАЭС была вынуждена перейти на дизель-генераторы.
Еще в компании отметили, что аварийные генераторы уже более двух недель используются в качестве основного источника электроэнергии для станции. При этом они работают в непроектных режимах.
Чем опасна длительная работа дизель-генераторов
По оценке "Энергоатома", длительное использование резервных систем увеличивает риск отказа оборудования по общей причине. Такой сценарий относится к наиболее опасным угрозам ядерной безопасности.
"Постоянные циклические пуски и переключения под погрузкой существенно повышают вероятность отказа пусковой автоматики", - заявили в компании.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что все энергоблоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки". В то же время, длительное обесточивание создает риск потери контроля над ключевыми системами безопасности станции.
Речь идет, в частности, о системах, обеспечивающих контроль бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и других важных технологических параметров.
В компании также напомнили, что каждый новый блекаут на оккупированной ЗАЭС дополнительно ухудшает техническое состояние оборудования, в частности, дизель-генераторных установок, которые сейчас обеспечивают резервное питание станции.
Что происходит на ЗАЭС
Напомним, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ночью 20 августа произошел уже 27 блекаут.
Как известно, после захвата Запорожской АЭС российские военные используют территорию станции в военных целях.
По данным украинской стороны, на объекте размещают вооружение и оборудование, а также запускают ударные беспилотники, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.