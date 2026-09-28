В "Дії" не работает часть документов и услуг: когда закончат технические работы

В приложении "Дія" некоторые документы и услуги временно не работают. Это связано с техническими работами Государственной миграционной службы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" .
Пользователи призывают учесть это, если в ближайшее время они планируют пользоваться документами.
В частности, рекомендуют:
Для подтверждения личности также можно воспользоваться документом в "Дії".
В "Дії" отметили, что команда уже работает над завершением технических работ. О возобновлении работы документов и услуг обещают сообщить дополнительно.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что приложение "Дія" не хранит персональные данные украинцев в единой централизованной базе, а получает информацию непосредственно из государственных реестров через защищенную систему обмена "Трембита". В то же время, безопасность сервиса обеспечивают многоуровневую защиту, круглосуточный мониторинг и проверка новых функций перед запуском.
Также мы писали, что на базе "Дії" планируют создать отдельное государственное приложение для информирования украинцев о воздушных угрозах. В нем хотят отображать данные о воздушных тревогах, движении "шахедов", дронов и ракет, но сроки запуска и технические детали пока не сообщают.
Отметим, что сервис "Дія" постоянно расширяет свои возможности. Так, в "Дії" запустили возможность онлайн-женитьбы для украинцев, потерявших мужа или жену. Система автоматически проверяет факт смерти в государственном реестре, после чего пара может подать заявление, пройти видеоцеремонию и зарегистрировать брак без личного посещения ДРАЦС.