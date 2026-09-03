На базе "Дії" создадут отдельное приложение о движении "шахедов" и ракет, - Корецкий
На базе "Дії" создадут государственное приложение для информирования о воздушных угрозах - тревогах, движении "шахедов", дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам Корецкого, новое приложение станет отдельным продуктом на базе уже имеющейся "Дії" - оно будет содержать информацию о воздушных тревогах, движении "шахедов", дронов и ракет.
"Чтобы было единственное информационное поле об актуальных угрозах", - объяснил премьер цель создания сервиса.
Корецкий подчеркнул, что речь идет не только о технической функции предупреждения, но и о самом принципе подачи информации - она будет поступать "от первоисточника, от правительства".
Премьер-министр не уточнил ни конкретные сроки запуска приложения, ни технические детали его работы.
О новом подходе Кабмина к информированию во время тревог РБК-Украина уже писало накануне. Правительство утвердило новые правила реагирования на тревоги - в Украине вводят два уровня воздушной опасности: "желтый" будут объявляться во время налетов дронов, а "красный" - при ракетной или баллистической угрозе и массированных обстрелах. Кроме того, правительство требует от общин ускорить устройство дополнительных мобильных укрытий для защиты от обломков.
Эти изменения внедряют на фоне новой тактики России - враг изменил подход к ударам , непрерывно запуская реактивные беспилотники в течение всего дня. Из-за постоянных тревог в Киеве уже возник транспортный коллапс, а значительные проблемы испытывает и бизнес.