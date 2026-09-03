На базе "Дії" создадут отдельное приложение о движении "шахедов" и ракет, - Корецкий

На базе "Дії" создадут государственное приложение для информирования о воздушных угрозах - тревогах, движении "шахедов", дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, новое приложение станет отдельным продуктом на базе уже имеющейся "Дії" - оно будет содержать информацию о воздушных тревогах, движении "шахедов", дронов и ракет.

"Чтобы было единственное информационное поле об актуальных угрозах", - объяснил премьер цель создания сервиса.

Корецкий подчеркнул, что речь идет не только о технической функции предупреждения, но и о самом принципе подачи информации - она будет поступать "от первоисточника, от правительства".

Премьер-министр не уточнил ни конкретные сроки запуска приложения, ни технические детали его работы.