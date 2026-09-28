У "Дії" не працює частина документів та послуг: коли закінчать технічні роботи

Користувачів закликають врахувати це, якщо найближчим часом вони планують користуватися документами.

Зокрема, рекомендують:

взяти із собою фізичний оригінал паспорта;

мати фізичне посвідчення водія;

взяти оригінали інших документів, які можуть знадобитися.

Для підтвердження особи також можна скористатися єДокументом у "Дії".

У "Дії" зазначили, що команда вже працює над завершенням технічних робіт. Про відновлення роботи документів та послуг обіцяють повідомити додатково.

Раніше РБК-Україна розповідало, що застосунок "Дія" не зберігає персональні дані українців в єдиній централізованій базі, а отримує інформацію безпосередньо з державних реєстрів через захищену систему обміну "Трембіта". Водночас безпеку сервісу забезпечують багаторівневий захист, цілодобовий моніторинг та перевірка нових функцій перед запуском.