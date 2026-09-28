У "Дії" не працює частина документів та послуг: коли закінчать технічні роботи

У застосунку "Дія" тимчасово не працюють деякі документи та послуги. Це пов'язано з технічними роботами Державної міграційної служби.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
Користувачів закликають врахувати це, якщо найближчим часом вони планують користуватися документами.
Зокрема, рекомендують:
Для підтвердження особи також можна скористатися єДокументом у "Дії".
У "Дії" зазначили, що команда вже працює над завершенням технічних робіт. Про відновлення роботи документів та послуг обіцяють повідомити додатково.
Раніше РБК-Україна розповідало, що застосунок "Дія" не зберігає персональні дані українців в єдиній централізованій базі, а отримує інформацію безпосередньо з державних реєстрів через захищену систему обміну "Трембіта". Водночас безпеку сервісу забезпечують багаторівневий захист, цілодобовий моніторинг та перевірка нових функцій перед запуском.
Також ми писали, що на базі "Дії" планують створити окремий державний застосунок для інформування українців про повітряні загрози. У ньому хочуть відображати дані про повітряні тривоги, рух "шахедів", дронів і ракет, але терміни запуску та технічні деталі поки не повідомляють.
Зазначимо, що сервіс "Дія" постійно розширює свої можливості. Так, в "Дії" запустили можливість онлайн-одруження для українців, які втратили чоловіка або дружину. Система автоматично перевіряє факт смерті в державному реєстрі, після чого пару може подати заяву, пройти відеоцеремонію та зареєструвати шлюб без особистого відвідування ДРАЦС.