Брак онлайн в "Дії" расширили: кто еще теперь может жениться без походов в ГРАГС

У "Дії" расширили возможности для регистрации брака онлайн. Теперь подать заявление и жениться дистанционно могут также украинцы, потерявшие мужа или жену и желающие создать новую семью.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Раньше людям в такой ситуации нужно было лично обращаться в отдел ГРАГС. Теперь система автоматически проверяет информацию о смерти предыдущего супруга в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Если соответствующая актовая запись находится в реестре, "Дія" откроет возможность подать заявление на брак онлайн.

Как жениться онлайн

Чтобы подать заявление, нужно:

Открыть в "Дії" раздел "Сервисы" - "Семья" - "Заключить брак". Отправить партнеру ссылку, чтобы он или она присоединились к заявлению. Выберите дату и время онлайн-церемонии. Заполнить заявление вместе. Подписать ее с помощью "Дія.Подпись". Оплатить услугу. Дождаться рассмотрения заявления Цифровым офисом ГРАГС.

В определенный день и время церемония проходит в видеоформате. После того как пара скажет "да", согласие нужно скрепить "Дія.Подписью".

Запись о регистрации брака должна появиться в приложении в течение дня. Бумажное свидетельство можно заказать с доставкой на дом через "Укрпочту".

Что нужно для регистрации

Собирать бумажные справки и лично идти в ГРАГС не нужно. "Дія" самостоятельно подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.

Главное условие для людей, потерявших супруга, - информация о смерти должна быть внесена в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Если соответствующая запись есть, возможность подачи заявления открывается автоматически.