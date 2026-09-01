Где спрятана "база данных Дія" и как на самом деле устроено государство в смартфоне

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Каждый день около 1,7 млн украинцев открывают Дію, чтобы получить справку или подписать документ, и редко задумываются, как это работает изнутри. Именно понимание технических процессов в приложении – лучший ответ на манипуляции об "утечках данных".

Об этом в своей колонке для РБК-Украина рассказывает заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам Виталий Балашов.

Главное: Отсутствие единой базы : Дія не хранит персональные данные – приложение работает по принципу Zero Data Retention и каждый раз запрашивает информацию из государственных реестров заново.

: Дія не хранит персональные данные – приложение работает по принципу Zero Data Retention и каждый раз запрашивает информацию из государственных реестров заново. Шлюз "Трембіта" : Обмен данными осуществляется в реальном времени через защищенную систему, которая объединяет почти 200 реестров и обеспечивает более 32 млн обменов ежедневно.

: Обмен данными осуществляется в реальном времени через защищенную систему, которая объединяет почти 200 реестров и обеспечивает более 32 млн обменов ежедневно. Многоуровневая защита : Безопасность построена по принципу defense-in-depth, где каждый слой инфраструктуры имеет собственную систему контроля доступа.

: Безопасность построена по принципу defense-in-depth, где каждый слой инфраструктуры имеет собственную систему контроля доступа. Круглосуточный мониторинг : За безопасностью следят Security Operations Center и команда Threat Intelligence, которая заблаговременно выявляет в даркнете фейки об "утечках".

: За безопасностью следят Security Operations Center и команда Threat Intelligence, которая заблаговременно выявляет в даркнете фейки об "утечках". Природа "утечек": Загадочные "базы Дії", появляющиеся в сети, на самом деле являются коммерческими реестрами или устаревшими данными, искусственно "освеженными" злоумышленниками.

Каждый день около 1,7 млн украинцев открывают Дію, чтобы за несколько секунд получить справку, подписать заявление или оформить услугу – и редко задумываются, что происходит технически в этот момент. А стоит: именно понимание того, как на самом деле устроена передача данных в приложении, которым пользуется большинство взрослого населения страны, – лучший ответ на регулярные слухи об "утечках" и "сливах базы Дії".

Начну с главного – с того, что чаще всего искажают. В Дії нет единой базы персональных данных граждан, которую теоретически можно было бы "слить" одним движением. Технически это невозможно, потому что такого централизованного хранилища просто не существует.

Приложение работает по принципу data-in-transit, или "нулевого накопления" (Zero Data Retention). Представьте банкомат: он не держит конкретно ваши деньги внутри металлического хранилища. Когда вы вставляете карту, он на секунду связывается с банком, показывает ваш баланс – и сразу "забывает" эту информацию.

Дія работает так же: когда вы открываете, скажем, справку о доходах или техпаспорт авто, приложение не достает копию из собственного архива – как только сессия завершается, исчезают и токен доступа (уникальный цифровой пропуск), и сама сессионная информация (что вы искали в приложении или какие услуги оформляли).

Даже в теоретическом сценарии взлома серверной инфраструктуры Дії получить единую "базу данных приложения" невозможно – потому что базы как отдельного объекта физически не существует.

Фото: Дія не хранит персональные данные (предоставлено пресс-службой Дія)

Ключевой элемент этой архитектуры – система "Трембіта", государственный защищенный шлюз обмена данными между реестрами и органами власти, построенный на принципах эстонской X-Road.

Когда вы авторизуетесь в Дії и подаете запрос, именно "Трембіта" в реальном времени "подтягивает" нужную информацию из соответствующего реестра: данные об авто – из реестра транспортных средств, о новорожденном ребенке – из ГРАГС, о статусе ФЛП – из реестра предпринимателей. Каждый такой запрос шифруется и подписывается электронным ключом пользователя, а сама архитектура обмена исключает возможность "подсмотреть" данные где-то посередине цепи.

Сегодня "Трембіта" объединяет почти 200 государственных реестров и обеспечивает работу более 1000 сервисов и услуг, ежедневно фиксируя свыше 32 миллионов обменов данными. За время работы системы их накопилось уже более 30 миллиардов – и именно благодаря этому украинцам не пришлось распечатывать 30 миллиардов бумажных справок, выписок и копий.

Принцип "ничего не хранить" – лишь один уровень защиты. В Дії действует многоуровневая модель безопасности, defense-in-depth: каждый уровень инфраструктуры, от API-шлюзов до бек-сервисов, имеет собственную систему контроля доступа, так что даже если один слой будет скомпрометирован, остальные остаются защищенными.

Представьте многоэтажку, где закрыт двор, в доме есть консьерж, и на каждом этаже к квартире дверь на замке. Вот так и строится защита Дії. Если пройти один уровень, хакера ждут новые закрытые двери, и так до бесконечности.

Этот контур дополняет Security Operations Center, который круглосуточно отслеживает трафик, аномалии и подозрительные паттерны в реальном времени, а также команда Threat Intelligence, ежедневно мониторящая даркнет, закрытые телеграм-каналы и технические форумы – не ради "слежки", а чтобы выявлять упоминания о якобы украинских утечках еще до того, как они станут информационным поводом.

Каждая новая функция проходит аудит безопасности еще до релиза – это и есть принцип privacy by design, когда защита закладывается на этапе архитектуры, а не добавляется постфактум. Я не говорю, что идеальная защита существует, – ее не существует нигде в мире. Но когда вы понимаете, как на самом деле устроена система, проще отличить реальную проблему от очередного фейка, рассчитанного на панику.

Понимаю, почему вопрос доверия к цифровому государству настолько чувствителен: Дія касается паспортных данных, имущества, регистрации бизнеса – практически всего, что относится к взаимодействию человека с государством.

Именно поэтому периодически возникают попытки пошатнуть это доверие: в сети всплывают "сенсационные" публикации о якобы новых утечках, которые после детального технического разбора оказываются старыми, уже известными коммерческими базами, искусственно "освеженными" поддельными записями, чтобы выдать их за свежий взлом.