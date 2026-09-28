В "Дії" не работает часть документов и услуг: когда закончат технические работы

В приложении "Дія" некоторые документы и услуги временно не работают. Это связано с техническими работами Государственной миграционной службы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" .

Пользователи призывают учесть это, если в ближайшее время они планируют пользоваться документами.

В частности, рекомендуют:

взять с собой физический подлинник паспорта;

иметь физическое водительское удостоверение;

взять подлинники других документов, которые могут понадобиться.

Для подтверждения личности также можно воспользоваться документом в "Дії".

В "Дії" отметили, что команда уже работает над завершением технических работ. О возобновлении работы документов и услуг обещают сообщить дополнительно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что приложение "Дія" не хранит персональные данные украинцев в единой централизованной базе, а получает информацию непосредственно из государственных реестров через защищенную систему обмена "Трембита". В то же время, безопасность сервиса обеспечивают многоуровневую защиту, круглосуточный мониторинг и проверка новых функций перед запуском.