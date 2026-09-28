ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У "Дії" не працює частина документів та послуг: коли закінчать технічні роботи

12:41 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У "Дії" не працює частина документів та послуг: коли закінчать технічні роботи Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У застосунку "Дія" тимчасово не працюють деякі документи та послуги. Це пов'язано з технічними роботами Державної міграційної служби.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".

Користувачів закликають врахувати це, якщо найближчим часом вони планують користуватися документами.

Зокрема, рекомендують:

  • взяти із собою фізичний оригінал паспорта;
  • мати фізичне посвідчення водія;
  • взяти оригінали інших документів, які можуть знадобитися.

Для підтвердження особи також можна скористатися єДокументом у "Дії".

У "Дії" зазначили, що команда вже працює над завершенням технічних робіт. Про відновлення роботи документів та послуг обіцяють повідомити додатково.

Раніше РБК-Україна розповідало, що застосунок "Дія" не зберігає персональні дані українців в єдиній централізованій базі, а отримує інформацію безпосередньо з державних реєстрів через захищену систему обміну "Трембіта". Водночас безпеку сервісу забезпечують багаторівневий захист, цілодобовий моніторинг та перевірка нових функцій перед запуском.

Також ми писали, що на базі "Дії" планують створити окремий державний застосунок для інформування українців про повітряні загрози. У ньому хочуть відображати дані про повітряні тривоги, рух "шахедів", дронів і ракет, але терміни запуску та технічні деталі поки не повідомляють.

Зазначимо, що сервіс "Дія" постійно розширює свої можливості. Так, в "Дії" запустили можливість онлайн-одруження для українців, які втратили чоловіка або дружину. Система автоматично перевіряє факт смерті в державному реєстрі, після чого пару може подати заяву, пройти відеоцеремонію та зареєструвати шлюб без особистого відвідування ДРАЦС.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дія
Новини
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки