В "Дії" можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные, - Федоров

Он рассказал, что при помощи "Дії" можно будет зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения, а также выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию. Для этого не надо будет ходить в больницу или поликлинику.

Также при помощи приложения можно будет изменить данные о себе в электронной системе здравоохранения, в том числе ввести новый номер телефона или место жительства. Сейчас для этого необходимо ездить в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья.

"Скоро - несколько кликов в "Дії", засвидетельствовали "Дія.Подписью" - и все готово. Дальше функционал расширится”, - отметил министр.

По его словам, над сервисом работают совместно с Минздравом и НСЗУ.