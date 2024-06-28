В "Дії" можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные, - Федоров

В "Дію" добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Он рассказал, что при помощи "Дії" можно будет зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения, а также выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию. Для этого не надо будет ходить в больницу или поликлинику.
Также при помощи приложения можно будет изменить данные о себе в электронной системе здравоохранения, в том числе ввести новый номер телефона или место жительства. Сейчас для этого необходимо ездить в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья.
"Скоро - несколько кликов в "Дії", засвидетельствовали "Дія.Подписью" - и все готово. Дальше функционал расширится”, - отметил министр.
По его словам, над сервисом работают совместно с Минздравом и НСЗУ.
Отметим, что пока в режиме онлайн украинцы могут только выбрать семейного врача. Это можно сделать при помощи дашборда Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ.
Более детально о том, как работает такая услуга, - в материале РБК-Украина.
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