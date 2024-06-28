RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Дії" можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные, - Федоров

Фото: семейного врача можно будет выбрать в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В "Дію" добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Он рассказал, что при помощи "Дії" можно будет зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения, а также выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию. Для этого не надо будет ходить в больницу или поликлинику. 

Также при помощи приложения можно будет изменить данные о себе в электронной системе здравоохранения, в том числе ввести новый номер телефона или место жительства. Сейчас для этого необходимо ездить в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья. 

"Скоро - несколько кликов в "Дії", засвидетельствовали "Дія.Подписью" - и все готово. Дальше функционал расширится”, - отметил министр. 

По его словам, над сервисом работают совместно с Минздравом и НСЗУ. 

Выбор семейного врача

Отметим, что пока в режиме онлайн украинцы могут только выбрать семейного врача. Это можно сделать при помощи дашборда Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ.

Более детально о том, как работает такая услуга, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровМінцифраМинистерство здравоохранения УкраиныДияСемейный врач