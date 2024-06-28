У "Дії" можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані, - Федоров

У "Дію" додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Він розповів, що за допомогою "Дії" можна буде зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, а також обрати сімейного лікаря, подати або розірвати декларацію. Для цього не треба буде ходити до лікарні чи поліклініки.
Також за допомогою програми можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоров'я, у тому числі ввести новий номер телефону або місце проживання. Наразі для цього необхідно їздити до поліклініки або звертатися до Національної служби здоров'я.
"Скоро - кілька кліків у "Дії", засвідчили "Дія.Підписом" - і все готово. Далі функціонал розшириться", - наголосив міністр.
За його словами, над сервісом працюють спільно з МОЗ та НСЗУ.
Зазначимо, що поки що в режимі онлайн українці можуть лише обрати сімейного лікаря. Це можна зробити за допомогою дашборду. Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги на сайті НСЗУ.
Більш детально про те, як працює така послуга, - у матеріалі РБК-Україна.
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