Здоровье в эпоху диджитала: как найти семейного врача онлайн

Украинцы могут найти семейного врача не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться дашбордом Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ.

Найти специалиста можно онлайн. На сайте НСЗУ есть дашборд Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи. Там увидите список медицинских учреждений, которые заключают декларации с пациентами. А также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как пользоваться дашбордом

Чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности учреждения. В результате увидите адреса и телефоны учреждений.

В поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя специалиста, которого ищете. Отобразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит.

Если врач не набрал лимит, то не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, то он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

При смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим - она аннулируется автоматически.

Если вы не можете воспользоваться дашбордом, позвоните в контакт-центр НСЗУ. Номер 16-77 является бесплатным. Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию.