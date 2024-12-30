Действовали по заказу ФСБ: в Украине задержали поджигателей, среди которых военный-контрактник

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали пятерых поджигателей, которые выполняли задачи российской ФСБ. Они действовали в Киевской и Волынской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что их целями стали объекты инфраструктуры, в частности релейные шкафы "Укрзализныци" и автомобили Сил обороны Украины.
В Киевской области были задержаны три человека, среди которых 22-летний военный-контрактник, завербованный россиянами дистанционно.
Сообщается, что к своей преступной деятельности он привлек двух знакомых.
Следствие установило, что группа подожгла два релейных шкафа, которые регулировали движение поездов в регионе, используя легковоспламеняющиеся смеси и отвертки для взлома энергетических установок.
В то же время в Волынской области при попытке поджога служебного авто ВСУ были задержаны еще двое злоумышленников - 18-летний студент профессионально-технического училища и его 15-летний сообщник.
Отмечается, что этот служебный автомобиль находился на техническом обслуживании после выполнения задач на фронте.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с кураторами из ФСБ, а также одежда, которую они использовали для совершения преступлений.
Всем задержанным предъявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за диверсии, препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 1 ст. 114-1; ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).
Виновным грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Ранее мы сообщали, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци". Была разоблачена агентурная сеть российского ГРУ.
Также в этом месяце в Харькове были задержаны подростки, которые взорвали взрывчатки возле райотделов полиции.
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