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В Харькове задержали подростков, которые подорвали взрывчатки возле райотделов полиции

Понедельник 16 декабря 2024 11:04
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В Харькове задержали подростков, которые подорвали взрывчатки возле райотделов полиции Иллюстративное фото: в Харькове задержали подростков, которые взорвали взрывчатки возле райотделов полиции (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители задержали двух 15-летних харьковчан, которые выполняли задания российских спецслужб, совершая теракты на территории города. В частности они взорвали взрывчатки возле двух райотделов полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По заданию кураторов из РФ несовершеннолетние взорвали взрывные устройства возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова 8 и 9 декабря 2024 года. Сообщается, что пострадавших от взрывов не было.

Злоумышленниками оказались парень и девушка. Правоохранители обнаружили, что оккупанты завербовали их через Телеграм-каналы по поиску "легких" денег.

Сообщается, что злоумышленники действовали отдельно, но имели общего координатора.

Парень самостоятельно изготовил взрывчатку, нашпиговав ее металлическими элементами, и установил дистанционный детонатор. Зато девушка получила готовое устройство из "тайника".

Отмечается, что взрывные пакеты оставили вблизи отделений полиции, после чего враг дистанционно активировал их через установленные рядом мобильные телефоны.

Российские спецслужбы использовали видеофиксацию подрывов, надеясь посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как отметили в СБУ, несовершеннолетних задержали "по горячим следам".

Обоим сообщено о подозрении в совершении террористических актов (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Также известно, что несмотря на юный возраст, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала малолетних злоумышленников, которые тоже взорвали взрывчатку возле райотдела полиции.

Также правоохранители арестовали российских агентов, которые шпионили под видом "квест-игры".

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Служба безопасности Украины Харьков
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