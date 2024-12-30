Діяли на замовлення ФСБ: в Україні затримали підпалювачів, серед яких військовий-контрактник

Повідомляється, що їхніми цілями стали об'єкти інфраструктури, зокрема релейні шафи "Укрзалізниці" та автомобілі Сил оборони України.

У Київській області було затримано трьох осіб, серед яких 22-річний військовий-контрактник, завербований росіянами дистанційно.

Повідомляється, що до своєї злочинної діяльності він залучив двох знайомих.

Слідство встановило, що група підпалила дві релейні шафи, які регулювали рух поїздів у регіоні, використовуючи легкозаймисті суміші та викрутки для зламу енергетичних установок.

Водночас у Волинській області під час спроби підпалу службового авто ЗСУ було затримано ще двох зловмисників - 18-річного студента професійно-технічного училища та його 15-річного спільника.

Зазначається, що цей службовий автомобіль перебував на технічному обслуговуванні після виконання завдань на фронті.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони з доказами листування з кураторами з ФСБ, а також одяг, який вони використовували для здійснення злочинів.

Усім затриманим висунуто підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за диверсії, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне знищення майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 1 ст. 114-1; ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Винним загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Раніше ми повідомляли, що контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям на об’єктах "Укрзалізниці". Було викрито агентурну мережу російського ГРУ.