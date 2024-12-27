СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая готовила масштабные диверсии на "Укрзализныце"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

С помощью своего агента, россияне планировали сход поездов с военным грузом ВСУ с путей, что могло нанести серьезный ущерб обороноспособности страны.

Сообщается, что задержанный мужчина, житель Ровно, действовал по указаниям своих кураторов из оккупированного Крыма - организатора сети Романа Якимчука и "связного" Александра Игнатьева.

В СБУ отметили, что эти двое, которые находятся на временно оккупированных территориях, запросили у руководства ГРУ РФ 100 000 долларов для выполнения операции, хотя исполнителю обещали лишь 40% от суммы.

Фигурант готовил самодельное устройство, способное вызвать аварию эшелона с боеприпасами. Чтобы зафиксировать теракт, он замаскировал несколько камер в виде птичьих гнезд.

Оперативники СБУ своевременно нейтрализовали злоумышленника, задокументировали преступную деятельность и объявили о подозрении всем участникам агентурной сети.

Отмечается, что Якимчуку и Игнатьеву было объявлено подозрение заочно по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

государственную измену (ч. 2 ст. 111),

подстрекательство к диверсии (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113),

незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263).

Задержанный агент сейчас находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ продолжает комплексные мероприятия по выявлению других возможных участников агентурной сети.

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

Недавно СБУ и ГБР задержали коллаборанта, который во время российской оккупации Херсона охранял застенки россиян.