Действовали по "наводке": в СБУ подтвердили задержание группы ТЦК в Одессе

Отмечается, что операцию по задержанию провели сотрудники СБУ (Главное управление внутренней безопасности) и Национальной полиции в Одесской области. Правоохранители действовали при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командования Сухопутных войск.

По данным следствия, члены преступной группировки, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК, занимались вымогательством денег с людей. Если те отказывались давать взятки - их избивали и запугивали, обещая отправить "штурмовиками на фронт", сделав это в "ускоренном режиме".

"По материалам дела, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивене ТЦК, в который потерпевших затягивали силой. Сотрудники СБУ с привлечением спецназа задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги", - сказано в сообщении.

При этом во время задержания фигуранты пытались оказать физическое сопротивление. Спецназовцам пришлось задействовать оружие - правда, стреляли по колесам авто, на котором участники группировки пытались скрыться с места событий, обошлось без пострадавших.

Также выяснилось, что фигуранты выбирали жертв не наугад. Они "работали" по "наводке" жителя региона. Последний проходил службу в ТЦК: именно он подыскивал потенциальных жертв, находил сведения об их материальном положении и устанавливал маршруты движения.

"Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах. Для рейдов использовали два служебных мультивэна: в одном - держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг", - добавили в СБУ.

Всем задержанным участникам группировки готовят подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ