У "Дії" з'являться два нові документи: кому знадобляться

У "Дію" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання. У вівторок, 9 серпня, стартував бета-тест документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Дії ".

Під час бета-тесту доступ до документів у додатку отримали 10 500 українців. Вони вже можуть скористатися ними для підтвердження особи або при отриманні відповідних держпослуг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Дію" додадуть можливість подавати онлайн заявки про зруйноване житло людям, які втратили його з 2014 року.

Також ми писали, що для вимушених переселенців розширять функціонал у "Дії". Скоро можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.

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