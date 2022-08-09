У "Дії" з'являться два нові документи: кому знадобляться
У "Дію" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання. У вівторок, 9 серпня, стартував бета-тест документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".
Під час бета-тесту доступ до документів у додатку отримали 10 500 українців. Вони вже можуть скористатися ними для підтвердження особи або при отриманні відповідних держпослуг.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Дію" додадуть можливість подавати онлайн заявки про зруйноване житло людям, які втратили його з 2014 року.
Також ми писали, що для вимушених переселенців розширять функціонал у "Дії". Скоро можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.