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Стало відомо, які ще послуги з'являться в "Дії"

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 15:59
Стало відомо, які ще послуги з'являться в "Дії" Фото: у додатку "Дія" з'являться нові послуги (diia gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Найближчим часом в додатку "Дія" з'явиться цілий ряд нових послуг, в тому числі можливість отримання державної іпотеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як розповів віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, крім бета-тестування пенсійних посвідчень і посвідок на проживання готуються і нові послуги.

"Плануємо повертати в "Дію" послугу шерінга авто, яка називається "Належний користувач". Разом з Мінекономіки працюємо над можливістю купити військові облігації в "Дії" і підтримати українську економіку. Також серед наших пріоритетів у розробці - отримання іпотеки від держави через "Дію", а також переклад документів на англійську", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Дію" додадуть можливість подати заяву про зруйноване житло з 2014 року.

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Михайло Федоров Дія
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