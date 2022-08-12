Стало відомо, які ще послуги з'являться в "Дії"

Найближчим часом в додатку "Дія" з'явиться цілий ряд нових послуг, в тому числі можливість отримання державної іпотеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як розповів віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, крім бета-тестування пенсійних посвідчень і посвідок на проживання готуються і нові послуги.

"Плануємо повертати в "Дію" послугу шерінга авто, яка називається "Належний користувач". Разом з Мінекономіки працюємо над можливістю купити військові облігації в "Дії" і підтримати українську економіку. Також серед наших пріоритетів у розробці - отримання іпотеки від держави через "Дію", а також переклад документів на англійську", - підкреслив він.