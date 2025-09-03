RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Дія" вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн

Студенты некоторых вузов могут зарегистрировать место проживания в общежитии онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня студенты некоторых высших учебных заведений в Украине имеют возможность зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн - через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как работает сервис и для каких вузов

В МОН рассказали, что регистрация места проживания в общежитиях высших учебных заведений стала доступной в "Дії" в конце августа.

Речь идет о том, что студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн, по "упрощенной" процедуре - без визитов в центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

По состоянию на 27 августа сервис работает в 23 вузах Украины.

"Работаем над подключением всех университетов страны", - подчеркивается на портале "Дія".

Какие университеты подключены к услуге (скриншот: diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya)

Кто может воспользоваться таким сервисом

Согласно информации МОН, зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн могут те студенты, которые:

  • не являются военнообязанными;
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • заключили договор о проживании в общежитии учебного заведения.

Кто может воспользоваться услугой (кадр из видео: youtube.com/@Diia)

Как зарегистрировать место жительства в общежитии

Для того чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, нужно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • перейти в личном кабинете гражданина в раздел "Послуги";
  • зайти в "Усі послуги";
  • выбрать услугу "Зміна місця проживання";
  • проверить свои данные;
  • указать учебное заведение и общежитие, в котором нужно зарегистрировать место жительства;
  • если нужно - добавить номер договора и дату его подписания;
  • подписать заявление "Дія.Підпис" или Квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо университета.

Далее нужно будет оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит общежитие в 2025 году (в университетах Киева, Львова, Харькова и Днепра).

Кроме того, мы объясняли, какова ситуация с общежитиями в Государственном университете "Киевский авиационный институт" и можно ли заселиться жителям столицы.

Читайте также, сколько первокурсников зачислили в вузы в этом году и какие специальности - в топе.

