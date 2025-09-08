"Дія" отныне будет отправлять сообщения о рецептах и направлениях от врача: детали

В приложении "Дія" появилась новая функция - теперь пациенты будут получать медицинские оповещения прямо в смартфоне. Речь идет об уведомлениях об электронных рецептах, направлениях от врача и планах лечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и сообщение Минздрава в Facebook .

Медицинские оповещения в "Дії"

Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации Украины запустили новый канал информирования пациентов - push-уведомления в приложении "Дія".

Теперь в "Дії" можно получать уведомления о:

создании Плана лечения;

создании е-Рецепта;

отмене е-Рецепта врачом;

создании е-Направления.

Другие сообщения пока будут поступать через Viber или SMS, но в дальнейшем перечень медицинских уведомлений в "Дії" планируют расширить.

"Это нововведение сделает доставку уведомлений более надежной, а также поможет сократить расходы на SMS", - объясняют в Минздраве.

Как будет работать новая услуга

Чтобы получить уведомление, нужно иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление - человеку поступит сообщение. Полученные уведомления с рецептом или направлением сохраняются в "Меню - Сообщения в "Дії".

Если же у человека нет "Дії", то ему уведомления будут поступать в Viber или в SMS-сообщении. Так, как это было раньше.

Медицинские оповещения отныне в "Дії" (фото: Facebook/МОН)