ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Дія" отныне будет отправлять сообщения о рецептах и направлениях от врача: детали

Понедельник 08 сентября 2025 17:29
UA EN RU
"Дія" отныне будет отправлять сообщения о рецептах и направлениях от врача: детали В "Дії" появилась новая функция (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В приложении "Дія" появилась новая функция - теперь пациенты будут получать медицинские оповещения прямо в смартфоне. Речь идет об уведомлениях об электронных рецептах, направлениях от врача и планах лечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и сообщение Минздрава в Facebook.

Медицинские оповещения в "Дії"

Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации Украины запустили новый канал информирования пациентов - push-уведомления в приложении "Дія".

Теперь в "Дії" можно получать уведомления о:

  • создании Плана лечения;
  • создании е-Рецепта;
  • отмене е-Рецепта врачом;
  • создании е-Направления.

Другие сообщения пока будут поступать через Viber или SMS, но в дальнейшем перечень медицинских уведомлений в "Дії" планируют расширить.

"Это нововведение сделает доставку уведомлений более надежной, а также поможет сократить расходы на SMS", - объясняют в Минздраве.

Как будет работать новая услуга

Чтобы получить уведомление, нужно иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление - человеку поступит сообщение. Полученные уведомления с рецептом или направлением сохраняются в "Меню - Сообщения в "Дії".

Если же у человека нет "Дії", то ему уведомления будут поступать в Viber или в SMS-сообщении. Так, как это было раньше.

На зображенні може бути: 1 особа, телефон та текст «ЦИФРОВИЗАЦИЯ plg дМНСТЕРСТВО ОХОРОНИ МНИСТЕРСТВО ЗПОРОвя ЗДОРОВЯ УКРАНИ эробленоз ٤ eHealth eHealth 12:44 +ll LTE- LTE Привит Дίя RAS plg МЕДИЧНИ СПОВИЕННЯ ВД ЛИКАРЯ ТЕПеР У म.»

Медицинские оповещения отныне в "Дії" (фото: Facebook/МОН)

Читайте также о том, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія". Бета-тестирование электронной платформы е-Нотариат уже началось.

Ранее мы писали о том, что государственные услуги в Украине начали предоставлять с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, который появился в приложении "Дія".

Недавно мы также сообщали, что с помощью "Дії" можно будет расторгнуть брак. Услуга развода онлайн станет доступной уже осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Дия
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России