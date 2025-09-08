"Дія" отныне будет отправлять сообщения о рецептах и направлениях от врача: детали
В приложении "Дія" появилась новая функция - теперь пациенты будут получать медицинские оповещения прямо в смартфоне. Речь идет об уведомлениях об электронных рецептах, направлениях от врача и планах лечения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и сообщение Минздрава в Facebook.
Медицинские оповещения в "Дії"
Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации Украины запустили новый канал информирования пациентов - push-уведомления в приложении "Дія".
Теперь в "Дії" можно получать уведомления о:
- создании Плана лечения;
- создании е-Рецепта;
- отмене е-Рецепта врачом;
- создании е-Направления.
Другие сообщения пока будут поступать через Viber или SMS, но в дальнейшем перечень медицинских уведомлений в "Дії" планируют расширить.
"Это нововведение сделает доставку уведомлений более надежной, а также поможет сократить расходы на SMS", - объясняют в Минздраве.
Как будет работать новая услуга
Чтобы получить уведомление, нужно иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление - человеку поступит сообщение. Полученные уведомления с рецептом или направлением сохраняются в "Меню - Сообщения в "Дії".
Если же у человека нет "Дії", то ему уведомления будут поступать в Viber или в SMS-сообщении. Так, как это было раньше.
Медицинские оповещения отныне в "Дії" (фото: Facebook/МОН)
