Як отримати новий COVID-сертифікат в "Дія": відеоінструкція

"Дія" отримала оновлення. Тепер в додатку доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу. Отримати відповідний сертифікат легко - зробити це можна в кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, у Telegram-каналі FEDOROV .

Як отримати новий сертифікат

Зробити це можна дуже швидко і в кілька кліків. Ви можете переглянути відеоінструкцію, опубліковану нижче, щоб додати в додаток новий сертифікат вакцинації з бустерною дозою.

Що розповів Федоров

"Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали 3-ю дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться - і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії - триватиме до 270 днів з моменту внесення 3 дози", - написав Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.