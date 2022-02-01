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Як отримати новий COVID-сертифікат в "Дія": відеоінструкція

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 11:08
Як отримати новий COVID-сертифікат в "Дія": відеоінструкція У "Дія" з'явилася бустерна доза. Як отримати новий covid-сертифікат (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

"Дія" отримала оновлення. Тепер в додатку доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу. Отримати відповідний сертифікат легко - зробити це можна в кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, у Telegram-каналі FEDOROV.

Як отримати новий сертифікат

Зробити це можна дуже швидко і в кілька кліків. Ви можете переглянути відеоінструкцію, опубліковану нижче, щоб додати в додаток новий сертифікат вакцинації з бустерною дозою.

Що розповів Федоров

"Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали 3-ю дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться - і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії - триватиме до 270 днів з моменту внесення 3 дози", - написав Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що зараз пенсіонери можуть купити ліки за "ковидну" тисячу. Як це зробити – читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Михайло Федоров
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