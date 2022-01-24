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Як купити ліки за "ковідну" тисячу: названо головну умову

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 11:21
Як купити ліки за "ковідну" тисячу: названо головну умову Фото: ліки за ковідну тисячу зможуть купити лише пенсіонери  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відсьогодні можна придбати ліки в аптеці за 1000 гривень за програмою виплат вакцинованим від COVID-19. Скористатись дозволом можуть люди, які досягли 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Головною умовою участі у програмі єПідтримка є "зелений" COVID-сертифікат у Дії", - зазначив він.

Міністр додав, до банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Купити можна будь-які медикаменти як за рецептом лікаря, так і без нього. Витратити 1000 грн можна впродовж 4 місяців як онлайн, так і офлайн.

Федоров також повідомив, що загалом за час проекту було подано 7,5 млн заявок та витрачено 1,6 млрд гривень. "Нічого не змінюється зі старту програми - найбільше українці витрачали кошти на книги, кіно та квитки на внутрішні перевезення", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. "Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

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