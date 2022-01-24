Як купити ліки за "ковідну" тисячу: названо головну умову

Відсьогодні можна придбати ліки в аптеці за 1000 гривень за програмою виплат вакцинованим від COVID-19. Скористатись дозволом можуть люди, які досягли 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook .

"Головною умовою участі у програмі єПідтримка є "зелений" COVID-сертифікат у Дії", - зазначив він.

Міністр додав, до банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Купити можна будь-які медикаменти як за рецептом лікаря, так і без нього. Витратити 1000 грн можна впродовж 4 місяців як онлайн, так і офлайн.

Федоров також повідомив, що загалом за час проекту було подано 7,5 млн заявок та витрачено 1,6 млрд гривень. "Нічого не змінюється зі старту програми - найбільше українці витрачали кошти на книги, кіно та квитки на внутрішні перевезення", - додав він.