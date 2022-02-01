ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как получить новый COVID-сертификат в "Дія": видеоинструкция

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:08
Как получить новый COVID-сертификат в "Дія": видеоинструкция В "Дія" появилась бустерная доза. Как получить новый COVID-сертификат (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

"Дія" получила обновление. Теперь в приложении доступна бустерная доза вакцины от коронавируса. Получить соответствующий сертификат легко - сделать это можно в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, в Telegram-канале FEDOROV.

Как получить новый сертификат

Сделать это можно очень быстро и в несколько кликов. Вы можете посмотреть видеоинструкцию, опубликованную ниже, чтобы добавить в приложение новый сертификат вакцинации с бустерной дозой.

Что рассказал Федоров

"Бустер отображается в международном сертификате в приложении. После того, как вы получили 3-ю дозу вакцины, заново сгенерируйте свои сертификаты. Они обновятся - и в международном появится бустерная доза, а во внутреннем изменится срок действия - продлится до 270 дней с момента внесения 3 дозы", - написал Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Напомним, что сейчас пенсионеры могут купить лекарства за "ковидную" тысячу. Как это сделать – читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров
NEWS
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу