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Пенсіонери відсьогодні можуть купити ліки за "ковідну" тисячу

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 06:30
Пенсіонери відсьогодні можуть купити ліки за "ковідну" тисячу Фото: ліки за "ковідну" тисячу можна купити з 24 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнено новою сферою - лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. "Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.
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Кабінет Міністрів України Пенсії
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