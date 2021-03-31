Доставка їжі в локдаун: чи зростає попит на послугу через карантин

Кількість замовлень на доставку страв і напоїв, які розвозять кур'єри ресторанів, з початку локдауна залишилася на колишньому рівні. Українці економлять на доставці харчування, оскільки побоюються посилення карантину через зростання захворюваності на COVID-19.

Середній чек не змінюється

Заборона на роботу закладів громадського харчування в Києві діє з 20 березня. Такі ж обмеження ввели і в інших містах, віднесених владою до "червоної" зони карантину.

Замовити страви і напої з закладів громадського харчування можна двома способами: скористатися власною службою доставки ресторану або спеціалізованим сервісом - Glovo, Rocket або Bolt Food. І якщо перші не фіксують збільшення заявок, то інші кажуть все ж про невелике зростання попиту на їх послуги.

Кількість замовлень з доставки минулого тижня зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем, повідомили РБК-Україна в прес-службі сервісу Glovo.

"Але періоду в один тиждень недостатньо, щоб судити, як карантинні обмеження, введені з 20 березня, вплинули на попит на доставку їжі", - відповіли в Glovo на запит РБК-Україна.

У компанії додали, що з початку пандемії спостерігають тенденцію збільшення кількості користувачів на їх платформі. І, за їх оцінкою, тільки за 2020 рік ринок доставки виріс приблизно в 6-7 разів. При цьому в Glovo не вказали, про який обсяг ринку йде мова ані в грошах, ані в кількості користувачів цим сервісом.

В службі доставки Rocket оцінюють зростання кількості замовлень за минулий тиждень приблизно на рівні 30%. Але, за словами PR-менеджера компанії Сергія Колоскова, це пов'язано не тільки з посиленням карантину, але і запуском масштабної рекламної кампанії.

Колосков каже, що середній чек та вміст у замовленнях істотно не змінилися. У Києві цей показник знаходиться на рівні 350-400 грн, а в регіонах - 300-350 грн. Основні зміни відбуваються в рамках цієї "вилки", додає він.

Споживачі економлять

Багато компаній після посилення карантину розпустили офісних співробітників по домівках, тому ті готують самостійно і рідше замовляють доставку, говорить Ольга Насонова.

"Кількість автомобілів у центральній частині міста різко скоротилася, і це видно неозброєним поглядом. У той же час у суспільстві панують панічні настрої, багато хто вважає, що карантин продовжать до травня і воліють економити", - зазначила експерт.

Тим більше що деякі роботодавці, як це було під час торішнього весняного локдауна, знижують заробітну плату на період "простою".

Незважаючи на період нестабільності, ресторатори намагаються залучити додаткових клієнтів. Для цього, наприклад, надають знижки у розмірі 20-30% від цін в меню або дарують додаткові страви та напої, вводять накопичувальні знижки. Але всі ці кроки все одно не дозволяють їм компенсувати втрати, які вони понесли через закриття закладів громадського харчування.