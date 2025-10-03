RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах

Иллюстративное фото: "Дія" будет сообщать украинцам о просмотре их данных в реестрах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Приложение "Дія" будет присылать украинцам уведомление в случае, если их данные просмотрят в реестрах. Также будет указана причина проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Уже скоро запустим уведомления в "Дії", чтобы вы видели, кто и для чего просматривал информацию в реестрах. Правительство приняло постановление, запускающее подсистему мониторинга доступа к данным в "Трембите", - сказано в сообщении ведомства. 

В Минцифры подчеркнули, что это важно, поскольку украинцы будут знать, как государство работает с их данными. Также это дополнительная защита, потому что каждый факт обмена будет фиксироваться в системе, поэтому исключаются любые мошеннические схемы.

Как будет работать нововведение

В ведомстве привели пример: когда украинцы оформляют услугу в государственном органе и для этого требуются личные данные, сотрудник делает запрос в реестр. Система "Трембита" фиксирует этот запрос - в приложении "Дія" придет уведомление с полной информацией: кто сделал запрос, когда и с какой целью.

Уведомления о доступе к данным не будут приходить в "Дія" в случаях, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

Аналогичная услуга уже работает в Эстонии - Data Tracker. О запуске услуги в Минцифры пообещали сообщить отдельно. 

Мультишеринг в "Дії"

Напомним, ранее РБК-Украина в пресс-службе "Дії" сообщили, что мультишеринг - сервис для одновременного обмена несколькими документами - стал очень популярным среди украинцев.

За четыре месяца работы таким сервисом воспользовались уже более 2 млн раз.

Дия