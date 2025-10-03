UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах

Ілюстративне фото: "Дія" повідомлятиме українців про перегляд їхніх даних у реєстрах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Застосунок "Дія" надсилатиме українцям повідомлення в разі, якщо їхні дані переглянуть у реєстрах. Також буде вказана причина перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

"Уже скоро запустимо повідомлення в "Дії", щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію в реєстрах. Уряд ухвалив постанову, що запускає підсистему моніторингу доступу до даних у "Трембіті", - ідеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри наголосили, що це важливо, оскільки українці знатимуть, як держава працює з їхніми даними. Також це додатковий захист, бо кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тому унеможливлюються будь-які шахрайські схеми.

Як працюватиме нововведення

У відомстві навели приклад: коли українці оформляють послугу в державному органі і для цього потрібні особисті дані, співробітник робить запит до реєстру. Система "Трембіта" фіксує цей запит - у застосунку "Дія" надійде сповіщення з повною інформацією: хто зробив запит, коли і з якою метою.

Повідомлення про доступ до даних не надходитимуть у "Дію" у випадках, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Аналогічна послуга вже працює в Естонії - Data Tracker. Про запуск послуги в Мінцифри пообіцяли повідомити окремо.

Мультишерінг у "Дії"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна у прес-службі "Дії" повідомили, що мультишерінг - сервіс для одночасного обміну кількома документами - став дуже популярним серед українців.

За чотири місяці роботи таким сервісом скористалися вже понад 2 млн разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія