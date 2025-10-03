"Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах

"Уже скоро запустимо повідомлення в "Дії", щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію в реєстрах. Уряд ухвалив постанову, що запускає підсистему моніторингу доступу до даних у "Трембіті", - ідеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри наголосили, що це важливо, оскільки українці знатимуть, як держава працює з їхніми даними. Також це додатковий захист, бо кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тому унеможливлюються будь-які шахрайські схеми.

Як працюватиме нововведення

У відомстві навели приклад: коли українці оформляють послугу в державному органі і для цього потрібні особисті дані, співробітник робить запит до реєстру. Система "Трембіта" фіксує цей запит - у застосунку "Дія" надійде сповіщення з повною інформацією: хто зробив запит, коли і з якою метою.

Повідомлення про доступ до даних не надходитимуть у "Дію" у випадках, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Аналогічна послуга вже працює в Естонії - Data Tracker. Про запуск послуги в Мінцифри пообіцяли повідомити окремо.