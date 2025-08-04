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Украинцам разрешили управлять "Дія.Картой" через мобильное приложение

Украина, Понедельник 04 августа 2025 08:51
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Украинцам разрешили управлять "Дія.Картой" через мобильное приложение Фото: Дія.Карта будет доступна для управления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Через "Дію" можно открывать специальные счета и видеть все социальные выплаты. Обслуживание будет бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 июля 2025 г. № 931.

Постановлением утвержден порядок использования текущих банковских счетов, к которым эмитировано электронное платежное средство "Дія.Карта".

Речь идет о счетах, открытых для получения государственной помощи, пенсий, компенсаций, военных облигаций и других выплат. Владелец "Дія.Карты" может видеть номер счета, сумму помощи, срок действия карты, тип выплаты и другую информацию.

Открывать счет можно через приложение

Физическое лицо может инициировать открытие счета, в том числе специального, прямо через "Дія". После этого банк эмитирует "Дія.Карту" бесплатно.

Каждый банк может подключиться к информационному взаимодействию с Минцифры добровольно. При этом гражданин может иметь только одну "Дія.Карту" в пределах одного банка.

Карта действует для нескольких счетов одновременно

"Дія.Карта" может использоваться как для обычного, так и для специального счета. Если средств на основном счете недостаточно, система позволит выбрать другой для покрытия платежа.

Банк также обязан ограничить операции в соответствии с правилами функционирования специального счета и предоставить человеку возможность установить приоритетность списаний.

Данные о карте ежедневно обновляются в "Дії"

Банк передает в "Дію" информацию об открытых и закрытых счетах, а также о совершенных с них платежах. Но только при согласии пользователя на раскрытие банковской тайны.

В "Дії" будет виден номер счета (сокращенно), сумма помощи, ее тип, а также срок действия карты. Данные обновляются ежедневно.

Обслуживание "Дія.Карты" бесплатное

Карту можно заказать и в пластиковом виде. Обслуживание счетов со специальным режимом, открытие и закрытие счетов, а также эмиссия "Дія.Карты" - бесплатные.

Другие банковские услуги предоставляются на условиях, определенных конкретным финансовым учреждением.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что"Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

"Дія" - это единственный государственный портал и мобильное приложение в Украине для предоставления электронных публичных услуг гражданам. Через "Дію" можно получать документы, оформлять помощь, подавать заявления и пользоваться цифровыми сервисами государства. Мобильным приложением и порталом "Дія" пользуются около 21 млн украинцев.

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