Странные инсайды. Что пишут СМИ перед звонком Трампа Путину и кто придумал "раздел земель"

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Накануне запланированного на сегодня телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным американские издания Semafor и The New York Times вышли с резонансными материалами-анонсами. Ссылаясь на неназванные источники в Украине и США, СМИ сообщили, что Трамп якобы готов "предложить" Путину серьезные уступки за украинский счет, чтобы ускорить завершение российско-украинской войны и выполнить свое давнее обещание.

"Инсайды" от Semafor: признание российской оккупации Крыма

"Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом", - сообщило издание.

Более того, по данным Semafor, Белый дом даже собирается побудить Организацию объединенных наций к аналогичному шагу. Впрочем, издание не приводит подробностей того, идет ли речь якобы о голосовании на уровне Генассамблеи ООН, или о потенциальной резолюции от Совбеза ООН.

При этом журналисты указывают, что любые движения по Крыму являются лишь одними из "множества опций", которые рассматриваются администрацией Трампа.

Также Semafor напоминает, что несколько лет назад, еще до начала полномасштабной российской агрессии, Трамп уже спекулировал на идее признания Крыма российским, отмечая, что жители полуострова якобы "больше хотят быть с Россией".

"Инсайды" от The New York Times: "раздел мира" между большими державами и Одесса

В материале NYT проводятся параллели между сегодняшним разговором Трампа и Путина и "разделом мира" между большими державами после Второй мировой войны, контуры которого обсуждались на конференции в Ялте в 1945 году.

Накануне в общении с журналистами на борту своего президентского самолета, Трамп анонсировал, что в разговоре с Путиным речь пойдет о "земле", "электростанциях" и "разделе активов", по привычке не прибегая к особой конкретике. Очевидно, речь пойдет о судьбе Запорожской АЭС и о том, под чьим контролем в конце концов останутся разные части суверенной украинской территории.

"Администрация Трампа уже четко дала понять, что ожидает, что Россия будет контролировать территорию, которой уже владеют ее войска, то есть примерно 20 процентов территории Украины. Но помощники президента Украины Владимира Зеленского в прошлом месяце заявили, что они обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить другие желания Путина в отношении некоторых частей Украины, возможно, включая критически важный портовый город Одессу", - говорит в материале NYT.

О возможности признания Штатами российской оккупации Крыма в статье не говорится, зато издание привлекает внимание к предыдущим комментариям советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца. "Неужели мы выгоним каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, включая Крым?" - задал Уолтц риторический вопрос в одном из последних интервью.

Впрочем, как указывает NYT, еще далеко не факт, что Украина и Европа согласятся со всем, о чем бы ни договорились сегодня Трамп и Путин.

Насколько близки к реальности "инсайды" по Крыму и Одессе

По словам ассоциированного эксперта Института американистики Олега Преловского, американские СМИ не так болезненно "переживают" разговоры о том, какими территориями должна пожертвовать Украина, как на этот счет рефлексируют европейские медиа. И это логично, ибо речь идет о переделе части европейского континента и уступок агрессору, который до этого угрожал далеко не только Украине.

При этом, эксперт не исключает того, что слухи об одесском порту, признании Крыма российским или переделе границ могут быть в определенной степени контролируемыми "сливами". В большинстве случаев это делается для того, чтобы проверить реакцию - насколько украинское общество в частности и европейское в целом готово для того, чтобы открыть это "окно Овертона" немного шире.

"Это "окно" открывается постепенно. В начале вторжения нам казалось, что мы совершенно никогда не должны уступать свои территории, и должны воевать до границ 1991 года. Со временем происходит расширение рамок, насколько вообще целесообразно, что люди гибнут, а территории военным путем не возвращаются, фронт фактически замерзает, и не идет никакого прогресса ни с одной стороны, ни с другой. Это окно Овертона раскрывается дальше и дальше", - сказал Преловский в комментарии РБК-Украина.

Украина в лице как президента, так и многочисленных политиков, военных и гражданских активно декларирует свои красные линии, одна из которых - отказ от любого юридического признания оккупированных территории за агрессором.

О том, что непризнание оккупации любой части украинской территории является одним из фундаментальных вопросов для Украины, в своем интервью для РБК-Украина говорил и глава МИД Андрей Сибига.

Кроме того, РБК-Украина ни разу не слышало ни от украинских, ни от западных чиновников о том, что кто-то всерьез будет требовать от Украины именно юридического признания оккупации - а не скажем, отказа от возвращения территорий военным путем (при том, что и Крым, и часть Донбасса, и остальные неподконтрольные земли будут оставаться неотъемлемой частью Украины согласно Конституции и официальной позиции государства).

А во время обсуждений территориальных вопросов в Джидде, где действительно стороны работали с картами, о каких-то уступках от Украины речь также не шла. Скорее речь может быть о том, что Украина сможет вернуть какую-то (очевидно, не такую большую) территорию, которая по состоянию на сейчас подконтрольна оккупантам. Тогда как допуск россиян в Одессу, где их нет и никогда не было за время полномасштабной войны, вообще выглядит откровенной фантастикой. Впрочем, окончательно исключать, что такие идеи могут по крайней мере проговариваться во время общения Трампа и Путина, все же не стоит.