ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Военный не выходит на связь: как действовать родственникам и куда обращаться

19:22 05.05.2026 Вт
3 мин
Важно не паниковать, проверять информацию через официальные каналы и не распространять чувствительные данные
aimg Татьяна Веремеева
Военный не выходит на связь: как действовать родственникам и куда обращаться Фото: Связь с военным (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Родственникам военнослужащих объяснили, как действовать, если защитник или защитница длительное время не выходит на связь. В большинстве случаев это связано с условиями службы, а не чрезвычайными обстоятельствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Родные пропавших без вести воинов смогут получить удостоверение на льготы проще: что изменилось

Главное:

  • Причины тишины: Отсутствие связи часто обусловлено техническими проблемами, отсутствием сети или выполнением боевой задачи в режиме молчания.
  • Первые шаги: Родственникам советуют сначала попробовать связаться с побратимами, непосредственным командиром или службой сопровождения части.
  • Куда обращаться: Контакты служб сопровождения можно найти на платформе "На связи" или подать запрос через ТЦК и СП по месту жительства.
  • Когда ждать: Если военный выполняет задание и не находится в списках раненых или пропавших, стоит дождаться, пока он сам выйдет на связь.
  • Запрет на публичность: Категорически запрещено публиковать в соцсетях фото в форме, данные о подразделении или локацию защитника.

Почему военный может не отвечать

В Минобороны отмечают, что на передовой часто возникают технические ограничения и ограничения по безопасности. В частности, связь может отсутствовать из-за проблем с мобильной сетью или интернетом, разряженного телефона или выполнения боевой задачи в режиме молчания.

Поэтому отсутствие ответа не всегда означает что-то критическое.

Что делать, если связи долго нет

Если военный не выходит на связь длительное время, советуют действовать последовательно:

  • попытаться связаться с побратимами;
  • обратиться к непосредственному командиру;
  • связаться со службой сопровождения воинской части.

Контакты таких служб можно найти на платформе "На связи", которая создана для военных и их семей.

Также можно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы подать запрос в воинскую часть.

Если в подразделении сообщают, что военный выполняет боевое задание и не входит в списки раненых, пропавших или пленных, стоит дождаться, когда он сам выйдет на связь.

Чего не стоит делать

В Минобороны отдельно предостерегают от публикации информации в соцсетях. Нельзя размещать фото военного в форме, указывать его подразделение или последнюю известную локацию.

Такие данные могут быть использованы врагом и навредить как самому военному, так и его собратьям.

Ранее РБК-Украина рассказывало о праве военных на отпуск по семейным обстоятельствам и условиях его получения. Такой отпуск предоставляют в важных жизненных ситуациях по решению командира, обычно до 10 дней (плюс время на дорогу), с сохранением денежного обеспечения. Для оформления нужно подать рапорт и, по возможности, подтверждающие документы.

Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации, а также о новых правилах ее автоматического продления. Оформление упростили - достаточно обратиться в ЦПАУ один раз, после чего отсрочка продлевается автоматически каждые 90 дней.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны Украины Военный
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной