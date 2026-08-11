Дети прописаны, но живут отдельно: нужно ли их выписывать ради субсидии

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Какие документы необходимы для субсидии? Для назначения субсидии важно подтвердить состав домохозяйства и количество людей, фактически проживающих в жилье. Если зарегистрированное лицо проживает по другому адресу, это может быть подтверждено соответствующими документами или актом обследования.

Для назначения субсидии важно подтвердить состав домохозяйства и количество людей, фактически проживающих в жилье. Если зарегистрированное лицо проживает по другому адресу, это может быть подтверждено соответствующими документами или актом обследования. Влияют ли на размер выплат доходы людей, которые не проживают в доме? Если Пенсионный фонд устанавливает, что зарегистрированное лицо фактически не проживает в жилье, субсидия может рассчитываться без учета этого человека. Соответственно, его доходы не должны учитываться при расчете выплаты как доходы фактического состава домохозяйства.

Если Пенсионный фонд устанавливает, что зарегистрированное лицо фактически не проживает в жилье, субсидия может рассчитываться без учета этого человека. Соответственно, его доходы не должны учитываться при расчете выплаты как доходы фактического состава домохозяйства. Нужно ли обязательно выписывать детей? Нет, сама по себе регистрация детей по адресу не означает, что их обязательно следует выписывать перед оформлением субсидии. Если они проживают в другом месте, это можно подтвердить документально или с помощью акта обследования.

По словам Ружицкого, если в квартире зарегистрировано больше людей, чем фактически проживает, это не значит, что субсидию не назначат.

"Согласно пункту 25 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848, если фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано, субсидия может быть назначена только на тех, кто действительно проживает в жилье", - отметил он.

Как объяснил адвокат, подтверждением этого является акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства (фактического места жительства - ред.).

Адвокат Руслан Ружицкий дал украинским пенсионерам важный совет (Фото: инфографика РБК-Украина)

Кроме того, можно подать документы, подтверждающие, что дети проживают в другом городе или за границей.

Это могут быть справки о месте жительства, документы о трудоустройстве или обучении, документы о пребывании за границей или другие доказательства фактического непроживания.

"То есть для оформления субсидии не обязательно сначала выписывать детей, а достаточно подтвердить, что они фактически не проживают по этому адресу", - подытожил Ружицкий.