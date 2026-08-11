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Дети прописаны, но живут отдельно: нужно ли их выписывать ради субсидии

05:38 11.08.2026 Вт
2 мин
Эксперт объяснил все нюансы
aimg Юлия Капитонова aimg Елена Чупровская
Фото: Субсидия может быть назначена только на тех, кто на самом деле проживает в доме (Getty Images)

Многих пенсионеров волнует, повлияет ли на назначение субсидии то, что их дети давно не живут в доме, но по-прежнему там зарегистрированы. Нужно ли выписывать детей, чтобы получить государственную помощь?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина дал адвокат Руслан Ружицкий.

Главное:

  • Какие документы необходимы для субсидии? Для назначения субсидии важно подтвердить состав домохозяйства и количество людей, фактически проживающих в жилье. Если зарегистрированное лицо проживает по другому адресу, это может быть подтверждено соответствующими документами или актом обследования.
  • Влияют ли на размер выплат доходы людей, которые не проживают в доме? Если Пенсионный фонд устанавливает, что зарегистрированное лицо фактически не проживает в жилье, субсидия может рассчитываться без учета этого человека. Соответственно, его доходы не должны учитываться при расчете выплаты как доходы фактического состава домохозяйства.
  • Нужно ли обязательно выписывать детей? Нет, сама по себе регистрация детей по адресу не означает, что их обязательно следует выписывать перед оформлением субсидии. Если они проживают в другом месте, это можно подтвердить документально или с помощью акта обследования.

По словам Ружицкого, если в квартире зарегистрировано больше людей, чем фактически проживает, это не значит, что субсидию не назначат.

"Согласно пункту 25 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848, если фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано, субсидия может быть назначена только на тех, кто действительно проживает в жилье", - отметил он.

Как объяснил адвокат, подтверждением этого является акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства (фактического места жительства - ред.).

Адвокат Руслан Ружицкий дал украинским пенсионерам важный совет (Фото: инфографика РБК-Украина)

Кроме того, можно подать документы, подтверждающие, что дети проживают в другом городе или за границей.

Это могут быть справки о месте жительства, документы о трудоустройстве или обучении, документы о пребывании за границей или другие доказательства фактического непроживания.

"То есть для оформления субсидии не обязательно сначала выписывать детей, а достаточно подтвердить, что они фактически не проживают по этому адресу", - подытожил Ружицкий.

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