Діти прописані, але живуть окремо: чи потрібно їх виписувати заради субсидії

Багатьох пенсіонерів досі непокоїть, як на призначення субсидії може вплинути реєстрація у будинку дітей, які там уже давно не проживають. Чи потрібно їх виписувати, щоб отримати державну допомогу?
Відповідь на це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна дав адвокат Руслан Ружицький.
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За словами Ружицького, якщо в квартирі зареєстровано більше людей, ніж фактично проживає, це не означає, що субсидію не призначать.
"Згідно з пунктом 25 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, якщо фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано, субсидія може бути призначена лише на тих, хто дійсно проживає у житлі", - наголошує він.
Як пояснив адвокат, підтвердженням цього є акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (фактичного місця проживання - ред.).
Адвокат Руслан Ружицький дав українським пенсіонерам важливу пораду (Фото: інфографіка РБК-Україна)
Крім того, можна подати документи, які підтверджують, що діти проживають в іншому місті або за кордоном.
Це можуть бути довідки про місце проживання, документи про працевлаштування чи навчання, документи про перебування за кордоном або інші докази фактичного непроживання.
"Тобто для оформлення субсидії не обов'язково спочатку виписувати дітей, а достатньо підтвердити, що вони фактично не проживають за цією адресою", - підсумував Ружицький.
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