Дети с инвалидностью получат зарядные станции: что решил Кабмин

Правительство выделило средства на закупку портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Это позволит обеспечить работу жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы помочь детям с инвалидностью подгруппы А в условиях энергетического кризиса.
Фонд закупает 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт-ч, которые обеспечат питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств.
"Это решение позволит детям и их семьям не оставаться без критически важного оборудования во время отключений электроэнергии", - отметила Свириденко.
Распределение зарядных станций будет осуществлять Минсоцполитики, которое будет координировать доставку в семьи и организации, работающие с детьми с инвалидностью.
"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок получил поддержку, которая ему необходима", - добавила премьер.
Напомним, что Кабмин запускает программу "СвітлоДім" для автономного электропитания многоквартирных домов. Многоквартирные дома в Украине смогут получить до 300 тысяч гривен онлайн на автономное электропитание.
Средства можно потратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели, чтобы обеспечить работу лифтов, водоснабжение, освещение и отопление.
Ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас сложная. Из-за длительных отключений многие регионы работают в режиме экономии электроэнергии, что особенно ощутимо в отопительный сезон.
Утром 23 января энергосистема Украины претерпела серьезные осложнения. Несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.
Также министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.