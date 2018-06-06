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Дисциплінарна комісія завтра розгляне заяви Лінчевського про онкохворих

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:46
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)

Лінчевського завтра можуть звільнити за неетичні висловлювання про онкохворих

Спеціальна дисциплінарна комісія завтра, 7 червня 2018 року, розгляне заяви заступника голови Міністерства охорони здоров'я України Олександра Лінчевського про ефективність лікування онкохворих українців за кордоном. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нікого прикривати не збираюся...зневажливе ставлення до чужої біди - неприпустиме. Але хочу попросити, щоб засідання спеціальної дисциплінарної комісії, яка розгляне висловлювання Лінчевського, було публічним. Готовий виконати будь-яке спільне рішення. Винний має бути покараний", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман розпорядився почати провадження у відношенні Лінчевського. Приводом для цього стало його висловлювання про недоцільність виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть". Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заяву її заступника вирвано з контексту.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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